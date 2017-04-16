Гонщик "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Бахрейна, Квят - 12-й

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Бахрейна.
Вторым финишировал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, тройку лидеров замкнул его партнер по команде финн Валттери Боттас.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции из-за аварии на трассе.
Следующий этап пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.