Гонщик "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Бахрейна, Квят - 12-й

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Бахрейна.

Вторым финишировал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, тройку лидеров замкнул его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции из-за аварии на трассе.

Следующий этап пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.