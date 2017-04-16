Полиция не допустила правонарушений в ходе матча "Спартака" и "Зенита"

Болельщики "Спартака" на матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург) © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские не допустили правонарушений и драк во время футбольного матча между "Спартаком" (Москва) и "Зенитом" (Санкт-Петербург). Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Москве.

"Столичные полицейские обеспечили общественный порядок и безопасность в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами "Спартак" (Москва) и "Зенит" (Санкт- Петербург). Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений не допущено", - сообщили в столичном главке полиции.

Ранее информированный источник сообщил, что несколько попыток дестабилизировать обстановку во время футбольного матча были блокированы правоохранителями. До начала игры и во время матча были задержаны несколько десятков фанатов за различные правонарушения. По его словам, информация о драках и беспорядках во время футбольного матча, распространенная в ряде СМИ, не соответствует действительности.

"В настоящий момент идет отток зрителей со стадиона. Мы обеспечиваем безопасность, есть задержанные в состоянии алкогольного опьянения, а также за использование файеров на стадионе", - сказал он.

Безопасность матча, который прошел в воскресенье на столичном стадионе "Открытие-Арена", обеспечивали 2 тыс. сотрудников полиции и бойцов Росгвардии. Из них 1,3 тыс. обеспечивали безопасность на стадионе и еще около 900 - в метро и на прилегающей территории. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу московского "Спартака".