Леонид Слуцкий будет комментировать матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус"Спорт 16 апреля, 23:49
Турецкие избиратели высказались в поддержку поправок в конституцию республикиМеждународная панорама 16 апреля, 23:43
Более 30 тысяч автомобилей собрал автопробег в честь Дня мира в ГрозномОбщество 16 апреля, 23:41
Полиция не допустила правонарушений в ходе матча "Спартака" и "Зенита"Спорт 16 апреля, 23:05
Мирча Луческу взял на себя ответственность за поражение от "Спартака"Спорт 16 апреля, 22:57
Лавров назвал "валидольной" победу "Спартака" над "Зенитом" в чемпионате РоссииСпорт 16 апреля, 22:50
"Вашингтон" обыграл "Атланту" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НБАСпорт 16 апреля, 22:48
Глушаков: "Спартак" не будет отмечать победу над "Зенитом"Спорт 16 апреля, 22:48
Глава "Лукойла" заявил, что "Спартак" еще рано называть чемпионом РоссииСпорт 16 апреля, 22:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские не допустили правонарушений и драк во время футбольного матча между "Спартаком" (Москва) и "Зенитом" (Санкт-Петербург). Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Москве.
"Столичные полицейские обеспечили общественный порядок и безопасность в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами "Спартак" (Москва) и "Зенит" (Санкт- Петербург). Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений не допущено", - сообщили в столичном главке полиции.
Ранее информированный источник сообщил, что несколько попыток дестабилизировать обстановку во время футбольного матча были блокированы правоохранителями. До начала игры и во время матча были задержаны несколько десятков фанатов за различные правонарушения. По его словам, информация о драках и беспорядках во время футбольного матча, распространенная в ряде СМИ, не соответствует действительности.
"В настоящий момент идет отток зрителей со стадиона. Мы обеспечиваем безопасность, есть задержанные в состоянии алкогольного опьянения, а также за использование файеров на стадионе", - сказал он.
Безопасность матча, который прошел в воскресенье на столичном стадионе "Открытие-Арена", обеспечивали 2 тыс. сотрудников полиции и бойцов Росгвардии. Из них 1,3 тыс. обеспечивали безопасность на стадионе и еще около 900 - в метро и на прилегающей территории. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу московского "Спартака".