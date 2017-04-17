Передача Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту" в третьем матче плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Миннесоту" со счетом 3:1 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Сент- Луиса".
В составе победителей шайбы забросили Колтон Парэйко (4-я минута), Джэйден Швартц (36) и Александр Стин (59). Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал результативную передачу, еще один российский форвард команды Иван Барбашев не смог набрать очков. У "Миннесоты" единственную шайбу забросил Чарли Койл (33).
"Сент-Луис" одержал шестую победу подряд, учитывая три заключительных встречи регулярного чемпионата.
Четвертая игра серии между командами состоится в ночь на четверг также в Сент-Луисе.