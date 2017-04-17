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Передача Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту" в третьем матче плей-офф НХЛ

Спорт
17 апреля, 1:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:1, "Сент-Луис" ведет в серии до четырех побед - 3-0
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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Billy Hurst, архив

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Миннесоту" со счетом 3:1 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Сент- Луиса".

В составе победителей шайбы забросили Колтон Парэйко (4-я минута), Джэйден Швартц (36) и Александр Стин (59). Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал результативную передачу, еще один российский форвард команды Иван Барбашев не смог набрать очков. У "Миннесоты" единственную шайбу забросил Чарли Койл (33).

"Сент-Луис" одержал шестую победу подряд, учитывая три заключительных встречи регулярного чемпионата.

Четвертая игра серии между командами состоится в ночь на четверг также в Сент-Луисе.

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