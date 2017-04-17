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Путин утвердил ужесточение ответственности для болельщиков за нарушения на матчах

Спорт
17 апреля, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Депутаты внесли в текст окончательной редакции положения, уточняющие наказание для иностранных болельщиков за нарушение порядка в ходе соревнований
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, был принят Госдумой апреля и одобрен Советом Федерации 12 апреля 2017 года.

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Соответствующие поправки в КоАП были подготовлены правительством РФ. Согласно закону, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения - с 20-25 тыс. рублей до 40-50 тыс. рублей. При этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

Одновременно вводится административная ответственность за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет. Под грубым нарушением понимаются действия, "создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории", а также повлекшие прекращение спортивного матча.

Наказания для иностранных болельщиков

При работе над документом депутаты внесли в текст окончательной редакции положения, уточняющие наказание для иностранных болельщиков за нарушение порядка в ходе соревнований. Так, за противоправные деяния на стадионах зарубежные гости могут быть арестованы на 15 суток с последующим выдворением из России. При этом высылка из РФ может быть заменена административным штрафом в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или административным запретом на посещение спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет.

Кроме этого, в период проведения международных спортивных мероприятий не разрешается въезд в Россию иностранным болельщикам, если имеется информация о фактах нарушения ими общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных или иных массовых мероприятий за пределами или на территории РФ. Также иностранным фанатам будет запрещен въезд в РФ, если имеется информация об их намерении совершить противоправные деяния на спортивных мероприятиях.

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