"Динамо" победило "Сибирь" в матче ФНЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло новосибирскую "Сибирь" со счетом 3:1 в гостевом матче 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе хозяев мяч забил Николай Цыган (4-я минута). У гостей отличились Евгений Луценко (21), Фатос Бечирай (68) и Александр Зотов (75).

"Динамо" по итогам прошлого тура обеспечило себе выход в элитный дивизион чемпионата страны, клуб с 72 очками лидирует в турнирной таблице. "Сибирь" с 33 очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре "Динамо" 23 апреля примет саранскую "Мордовию", "Сибирь" в тот же день на выезде сыграет с калининградской "Балтикой".