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"Спартак-2" разгромил "Луч-Энергию" в матче ФНЛ

Спорт
17 апреля, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Москвы
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" одержал победу над владивостокским клубом "Луч-Энергия" со счетом 3:0 в домашнем матче 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Мячи забили Георгий Мелкадзе (48-я минута), Денис Давыдов (53) и Константин Савичев (75).

"Спартак-2" с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, позволяющее участвовать в переходных матчах, однако клуб не претендует на повышение в классе, так как является дублирующей командой клуба РФПЛ. "Луч- Энергия" с 38 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем матче "Спартак-2" 23 апреля на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком", "Луч-Энергия" в тот же день примет клуб "Тосно" из Ленинградской области.

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