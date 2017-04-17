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Сборная России вернулась в Москву с чемпионата мира по велоспорту на треке

Спорт
17 апреля, 16:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
В зале прилета для российской делегации была организована торжественная встреча
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Анастасия Войнова

Анастасия Войнова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Самолет со сборной России, которая выступала на чемпионате мира по велоспорту на треке в Гонконге, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В зале прилета для российской делегации была организована торжественная встреча.

Чемпионат мира по велоспорту 2017 года завершился в воскресенье. Сборная России с четырьмя наградами заняла третье место в общекомандном зачете. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова первенствовали в командном спринте. Шмелева также завоевала золото в гите, Войнова в этой же дисциплине стала третьей. Еще одну золотую медаль завоевал Денис Дмитриев, ставший первым в индивидуальном спринте.

Первой в общем зачете стала команда Австралии - 11 медалей (3-5-3), второе место у французов - 5 (3-1-1).

Россияне в Гонконге показали лучший результат на чемпионатах мира с 2003 года, тогда у российской команды было четыре золота и две бронзы.

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