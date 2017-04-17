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Каррера заявил, что ему повезло быть частью спартаковской семьи

Спорт
17 апреля, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В воскресенье московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России
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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Карреа заявил, что ему очень повезло быть частью спартаковской семьи. Об этом написал на своей официальной странице в Instagram.

My team, our supporters and our symbol "Spartacus". I'm very lucky to be part of this family. I'm proud of my warriors!!!!! #cпартак #spartak #moscow #family

Публикация от Massimo Carrera Official (@massimo.carrera4)

В воскресенье московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.

"Моя команда, наши болельщики и наш символ "Спартак". Мне очень повезло быть частью этой семьи. Я горжусь своими воинами", - написал Каррера, прикрепив фотографию перфоманса болельщиков "Спартака" во время игры с "Зенитом".

"Спартак" после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а "Зенит" - на 11.

Каррера возглавил "Спартак" по ходу нынешнего сезона, сменив на посту Дмитрий Аленичева.

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