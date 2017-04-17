Футбольный болельщик погиб в результате потасовки на матче в Аргентине

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский болельщик Эмануэль Бальбо скончался от травм, полученных в результате падения с трибуны во время потасовки на матче чемпионата страны с "Тальересом" в городе Кордова. Об этом сообщил клуб "Бельграно", фанатом которого являлся погибший.
В заявлении говорится, что "клуб "Бельграно" глубоко сожалеет о гибели Эмануэля Бальбо и как организатор мероприятия, в ходе которого произошли эти события", готов оказать содействие правосудию.
Болельщик получил травму головы, упав с высоты трех метров. На видеозаписи инцидента видно, что, убегая от драки, Бальбо попытался перелезть через перила, чтобы спрыгнуть с трибуны, однако в этот момент несколько человек ударили его и он сорвался вниз. Пострадавший был доставлен в больницу в субботу, однако, несмотря на оказанную помощь, врачи в понедельник констатировали смерть мозга.
К настоящему моменту было задержано четверо подозреваемых, зачинщик драки находится в бегах. Согласно одной из версий, потасовка произошла из-за того, что фанаты "Бельграно" приняли Бальбо за болельщика "Тальереса". Однако, по словам отца погибшего, драка могла завязаться после того, как Бальбо узнал в одном из фанатов виновника гибели его брата в 2012 году.
Прокуратура квалифицировала смерть Бальбо как "убийство с отягчающими обстоятельствами". Фигурантам делам может грозить от 10 до 34 лет тюрьмы.
Матч завершился со счетом 1:1, "Бельграно" остался на предпоследнем, 29-м месте турнирной таблицы.