Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футбольный болельщик погиб в результате потасовки на матче в Аргентине

Спорт
17 апреля, 22:43 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Фанат получил травму головы, упав с высоты трех метров
Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский болельщик Эмануэль Бальбо скончался от травм, полученных в результате падения с трибуны во время потасовки на матче чемпионата страны с "Тальересом" в городе Кордова. Об этом сообщил клуб "Бельграно", фанатом которого являлся погибший.

В заявлении говорится, что "клуб "Бельграно" глубоко сожалеет о гибели Эмануэля Бальбо и как организатор мероприятия, в ходе которого произошли эти события", готов оказать содействие правосудию.

Болельщик получил травму головы, упав с высоты трех метров. На видеозаписи инцидента видно, что, убегая от драки, Бальбо попытался перелезть через перила, чтобы спрыгнуть с трибуны, однако в этот момент несколько человек ударили его и он сорвался вниз. Пострадавший был доставлен в больницу в субботу, однако, несмотря на оказанную помощь, врачи в понедельник констатировали смерть мозга.

К настоящему моменту было задержано четверо подозреваемых, зачинщик драки находится в бегах. Согласно одной из версий, потасовка произошла из-за того, что фанаты "Бельграно" приняли Бальбо за болельщика "Тальереса". Однако, по словам отца погибшего, драка могла завязаться после того, как Бальбо узнал в одном из фанатов виновника гибели его брата в 2012 году.

Прокуратура квалифицировала смерть Бальбо как "убийство с отягчающими обстоятельствами". Фигурантам делам может грозить от 10 до 34 лет тюрьмы.

Матч завершился со счетом 1:1, "Бельграно" остался на предпоследнем, 29-м месте турнирной таблицы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
2
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент
3
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
6
Усманов не намерен дискутировать с Навальным вне судебного разбирательства
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама