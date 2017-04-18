ЦСКА начинает серию 1/4 финала баскетбольной Евролиги с "Басконией"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА начинает четвертьфинальную серию матчей с испанской "Басконией" за право выступить в "Финале четырех" Евролиги. Армейцы заняли в регулярном чемпионате Евролиги второе место, являясь одним из главных фаворитов на победу в турнире.

"Баскония" проводит отличный сезон в Евролиге, став вторым, помимо "Реала", испанским клубом в четвертьфинале, - это право не получила даже "Барселона", занявшая лишь 11-е место. При этом баски могли занять место выше седьмого, избежав матчей с ЦСКА, однако в заключительном туре на своей площадке неожиданно проиграли литовскому "Жальгирису", который долго боролся за первую восьмерку, но к 30-му туру уже лишился шансов на выход в четвертьфинал.

Проблем с выходом в 1/8 финала "Баскония" не испытывала, еще осенью закрепившись в первой восьмерке команд. На счету команды из города Витория несколько ярких побед, в том числе и в гостях над "Реалом" в октябре прошлого года (91:87), тогда как с ЦСКА баски обменялись победами - 84:112, 79:78. 112 очков, набранных ЦСКА на своей площадке в домашнем матче с "Басконией" в ноябре, стали рекордным показателем в нынешнем турнире для всех команд.

Трехкратный чемпион Испании

"Баскония" - трехкратный чемпион Испании (2002, 2008 и 2010), однако последние шесть сезонов команда не проходила дальше полуфинала. В Евролиге "Баскония" дважды проигрывала в финалах Евролиги (2001, 2005) и Кубка Европы (1994, 1995), на третий раз завоевав, наконец, в 1996 году второй по значимости трофей в европейском баскетболе. В прошлом сезоне "Баскония" впервые за восемь лет вышла в "Финал четырех" Евролиги, заняв там последнее место, уступив "Фенербахче" и "Локомотиву-Кубани".

Прошлым летом "Басконию" возглавил Сито Алонсо - один из самых перспективных испанских тренеров, ранее работавший в "Бильбао" и "Ховентуте" из Бадалоны. 41-летний Алонсо сменил хорвата Велимира Перасовича. Повторить прошлогодний успех команды в Евролиге "Басконии" будет крайне сложно, очевидным фаворитом 1/4 финала является ЦСКА, тогда как в чемпионате Испании баски идут на четвертом месте, лишь на одну победу отставая от лидирующего "Реала".

Четвертьфинальные серии Евролиги пройдут в формате до трех побед. ЦСКА сыграет с "Басконией" 18 и 20 апреля в Москве, а также 25 апреля в Витории. Если понадобится, буду назначены дополнительные встречи - 27 апреля в Витории и 2 мая в Москве.

Во вторник начинается еще один четвертьфинал - между греческим "Панатинаикосом" и турецким "Фенербахче". 19 апреля первые встречи сыграют "Реал" и турецкая "Дарюшшафака", а также греческий "Олимпиакос" и третий представитель Турции на этой стадии - "Анадолу Эфес".