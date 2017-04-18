Черчесов: текущий уровень футболиста Кокорина не до конца устраивает штаб сборной РФ

Игрок сборной России Александр Кокорин (на первом плане) и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (слева направо) во время тренировки накануне товарищеского матча против сборной Румынии на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном © Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Текущий уровень игры нападающего "Зенита" Александра Кокорина не до конца устраивает тренерский штаб сборной России по футболу. Об этом в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Кокорин не вошел в состав национальной сборной на товарищеские матчи с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии, которые прошли в конце марта.

"Уровень, который есть на сегодняшний день, нас не до конца устраивает, поэтому не случайно его (Кокорина) не было на сборе. У него, также как и у всех, есть месяц до конца чемпионата. Мы никого не вычеркиваем и не вписываем специально", - сказал Черчесов.

"Тренерский штаб смотрит на игроков, на команды, делает свой анализ, после чего принимает то или иное решение. Невозможно сказать, почему у какого-то конкретного игрока что-то не получается", - добавил Черчесов.

В текущем чемпионате России Кокорин провел 23 матча и забил четыре мяча.