Черчесов: текущий уровень футболиста Кокорина не до конца устраивает штаб сборной РФ

СМИ: ФК "Галатасарай" предложит Луческу занять пост генерального директораСпорт 18 апреля, 1:38
Трамп надеется, что напряженность между США и КНДР разрешится мирноМеждународная панорама 18 апреля, 1:14
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"Политика 18 апреля, 1:10
Черчесов: текущий уровень футболиста Кокорина не до конца устраивает штаб сборной РФСпорт 18 апреля, 0:57
МИД КНДР: ракетные испытания будут проводиться на еженедельной основеМеждународная панорама 18 апреля, 0:32
Первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Мадриде и ЛестереСпорт 18 апреля, 0:21
ЦСКА начинает серию 1/4 финала баскетбольной Евролиги с "Басконией"Спорт 18 апреля, 0:17
Гол Озила принес "Арсеналу" победу над "Мидлсбро" в матче чемпионата АнглииСпорт 17 апреля, 23:55
Глава Пентагона поручил оценить ядерный потенциал СШАМеждународная панорама 17 апреля, 23:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Текущий уровень игры нападающего "Зенита" Александра Кокорина не до конца устраивает тренерский штаб сборной России по футболу. Об этом в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Кокорин не вошел в состав национальной сборной на товарищеские матчи с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии, которые прошли в конце марта.
"Уровень, который есть на сегодняшний день, нас не до конца устраивает, поэтому не случайно его (Кокорина) не было на сборе. У него, также как и у всех, есть месяц до конца чемпионата. Мы никого не вычеркиваем и не вписываем специально", - сказал Черчесов.
"Тренерский штаб смотрит на игроков, на команды, делает свой анализ, после чего принимает то или иное решение. Невозможно сказать, почему у какого-то конкретного игрока что-то не получается", - добавил Черчесов.
В текущем чемпионате России Кокорин провел 23 матча и забил четыре мяча.