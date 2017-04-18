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СМИ: футболист "Уфы" Ванек подозревается в покупке наркотиков в Чехии

Спорт
18 апреля, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Отмечается, что 26-летний игрок и его бывший партнер по чешской "Виктории" Ян Копиц вызваны в суд в качестве свидетелей
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Ондржей Ванек (справа)

Ондржей Ванек (справа)

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Уфа" Ондржей Ванек подозревается в покупке наркотических веществ во время выступления в чемпионате Чехии. Об этом сообщает радиостанция Radiozurnal.

Отмечается, что 26-летний игрок и его бывший партнер по чешской "Виктории" Ян Копиц вызваны в суд в качестве свидетелей. Основным обвиняемым по делу о торговле наркотиками является наркодилер Витезслав Мейснер. По версии следствия, в мае 2016 года Ванек участвовал в покупке некоторого количества наркотических веществ у Мейснера.

Ванек выступал за "Викторию" в 2014-2016 годах, перешел в "Уфу" летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в различных турнирах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

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