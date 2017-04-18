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AP: владелец команды "Формулы-1" "Форс Индия" Маллья арестован в Лондоне

Спорт
18 апреля, 14:09 дата обновления: 18 апреля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и отмывании денег
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Виджай Маллья

Виджай Маллья

© EPA/Alex Cruz

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Владелец команды "Форс Индия", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", индийский бизнесмен Виджай Маллья арестован в Лондоне. Об этом сообщает агентство AP.

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Маллья во вторник предстанет перед судом Лондона, который может принять решение о его экстрадиции в Индию, где он находится в розыске. Его долги составляют $1,45 млрд. Позднее во вторник он был выпущен под залог.

Маллья, который является одним из самых богатых людей Индии, вместе с голландскими предпринимателями приобрел команду "Формулы-1" "Спайкер", которая в 2008 году была переименована в "Форс Индию". В прошлом сезоне команда показала наилучший результат в Кубке конструкторов, заняв четвертое место. 

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