AP: владелец команды "Формулы-1" "Форс Индия" Маллья арестован в Лондоне

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Владелец команды "Форс Индия", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", индийский бизнесмен Виджай Маллья арестован в Лондоне. Об этом сообщает агентство AP.
Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Маллья во вторник предстанет перед судом Лондона, который может принять решение о его экстрадиции в Индию, где он находится в розыске. Его долги составляют $1,45 млрд. Позднее во вторник он был выпущен под залог.
Маллья, который является одним из самых богатых людей Индии, вместе с голландскими предпринимателями приобрел команду "Формулы-1" "Спайкер", которая в 2008 году была переименована в "Форс Индию". В прошлом сезоне команда показала наилучший результат в Кубке конструкторов, заняв четвертое место.