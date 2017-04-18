Майк Тайсон в Дубае объявит об открытии сети фитнес-центров своего имени

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Знаменитый боксер Майк Тайсон в Дубае объявит об открытии сети фитнес-центров, которые будут называться Академия Майка Тайсона. Об этом сообщает издание Emirates 24/7.
Планируется, что Академии Тайсона будут открыты на Ближнем Востоке, в Австралии, Франции, Западной Африке и Китае.
"Я выбрал Дубай для объявления, потому что этот город утвердился на мировой карте как организатор многих значимых спортивных мероприятий. Надеюсь, это будет первый шаг на пути к долгому сотрудничеству между мной и регионом. Тренеры и остальной персонал были утверждены лично мной, они разделяют мою философию", - сказал Тайсон.
Тайсон завершил карьеру в 2005 году. В его послужном списке 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. Он дважды получал сертификаты Книги рекордов Гиннесса: за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Американец также неоднократно признавался боксером года, он включен в несколько залов славы и считается одним из лучших представителей данного вида спорта современности вне зависимости от весовых категорий.