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Конфедерация Океании поддержала заявку США, Канады и Мексики на ЧМ-2026 по футболу

Спорт
18 апреля, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Совместную заявку поддержали все 11 национальных ассоциаций, входящих в конфедерацию
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Конфедерация Океании высказала поддержку совместной заявки США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports Illustrated.

"Совместную заявку поддержали все 11 национальных ассоциаций, входящих в конфедерацию", - говорится в сообщении.

США, Канада и Мексика объявили о совместной заявке на прошлой неделе. Турнир станет первым, в котором примут участие 48 сборных. Место проведения соревнований будет названо в мае 2020 года. Ранее стало известно, что футбольные федерации США, Канады и Мексики попросили Международную федерацию футбола (ФИФА) организовать выборы места проведения на два года раньше запланированного срока - на конгрессе в Москве в 2018 году.

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