ФИФА открыла голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций

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ФИФА открыла голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедерацийСпорт 18 апреля, 20:16
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла голосование, в результате которого будет определен девиз сборной России на Кубке конфедераций. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Болельщикам предложено выбрать из трех вариантов: "Будь верен своей команде!", "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!", "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!"
Голосование продлится до 2 мая 2017 года. Лучшие девизы украсят официальные автобусы восьми команд-участниц.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казани).
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