ФИФА открыла голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака у трофея Кубка конфедераций © Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла голосование, в результате которого будет определен девиз сборной России на Кубке конфедераций. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Болельщикам предложено выбрать из трех вариантов: "Будь верен своей команде!", "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!", "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!"

Голосование продлится до 2 мая 2017 года. Лучшие девизы украсят официальные автобусы восьми команд-участниц.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казани).

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