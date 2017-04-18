Тимченко: ХК СКА обратился к властям Петербурга с просьбой выделить землю для новой арены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб СКА обратился к властям Санкт-Петербурга, чтобы город предоставил землю для строительства новой домашней арены на 20 тысяч зрителей. Об этом журналистам сообщил президент клуба Геннадий Тимченко.

В декабре прошлого года о планах строительства нового дворца рассказал вице-президент СКА Роман Ротенберг.

"Мы хотим построить в Петербурге стадион-двадцатитысячник, чтобы больше наших болельщиков, фанатов могли прийти поболеть. Мы обратились к властям города и ждем, когда нам выделят землю под строительство этого объекта, - сказал Тимченко. - Наша задача строить стадионы, и мы будем делать все возможное, чтобы повышать уровень нашего хоккея в других городах. В Питере мы уже этого добились, надо перекладывать это на плечи московских клубов и далее в Сибирь - мы должны стремиться к этому".

Нынешняя домашняя арена СКА - "Ледовый дворец" - рассчитана на 12,3 тысяч зрителей.