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ФВПР: сезон для женской сборной РФ по водному поло рассматривается как просмотровый к ОИ

Спорт
18 апреля, 21:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Во вторник российские ватерполистки выиграли в заключительном матче предварительного этапа Мировой лиги у команды Греции и вышли в Суперфинал
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МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нынешний сезон в женской сборной России по водному поло стоит рассматривать как время просмотра новых игроков с прицелом на Олимпиаду 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов.

Российские ватерполистки выиграли в заключительном матче предварительного этапа Мировой лиги у команды Греции и вышли в Суперфинал.

"Состав у нас стабильный, спортсменки очень сильные, поэтому большая конкуренция. Идет ротация, но это все тренеры отслеживают и формируют состав в соответствии с амплуа, - сказал Шаронов. - Работа идет, сейчас только первый год после Олимпиады, поэтому его надо рассматривать только как год просмотра тех игроков, которые будут готовиться к Олимпийским играм".

Суперфинал Мировой лиги пройдет в Шанхае (Китай) с 6 по 11 июня.

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