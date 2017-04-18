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Юношеская сборная России по хоккею сыграет со словаками в 1/4 финала ЧМ

Спорт
18 апреля, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
В заключительном матче группового этапа сборная России в овертайме обыграла чехов со счетом 5:4
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) сыграет с командой Словакии в четвертьфинале чемпионата мира.

В заключительном матче группового этапа сборная России в овертайме обыграла чехов со счетом 5:4. В составе россиян шайбы забросили Марк Рубинчик (11-я минут), Никита Шашков (30), Андрей Свечников (44), Кирилл Максимов (58) и Максим Жуков (65). У чехов отличились Давид Квасничка (18), Филип Задина (34), Кристоф Грабик (44) и Ян Керн (49).

Сборная России с восемью очками заняла вторую строчку в таблице группы В и вышла на команду Словакии, которая стала третьей в квартете А. Встреча пройдет 20 апреля в Попраде.

Остальные четвертьфиналы (США - Швейцария, Канада - Швеция, Финляндия - Чехия) также пройдут 20 апреля. Полуфиналы запланированы на 22 апреля, матч за третье место и финал - 23 апреля.

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