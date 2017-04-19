Последние полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Барселоне и Монако

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ответные матчи 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов пройдут в среду в испанской Барселоне и Монако. "Барселоне" необходимо совершить очередное чудо, отыграв три пропущенных мяча в матче с итальянским "Ювентусом", "Монако" же должен удержать преимущество, добытое во встрече с дортмундской "Боруссией" (3:2).

После поражения в первом матче со счетом 0:3 задача чемпионов Испании представляется крайне сложной, однако 8 марта "Барселона" уже добилась "на заказ" разгромной победы над французским "Пари Сен-Жерменом" со счетом 6:1, отыгравшись после гостевых 0:4 в Париже.

Сейчас задача кажется даже более легкой, учитывая меньшее количество пропущенных мячей, однако уровень "Ювентуса" вряд ли позволяет хозяевам рассчитывать на ответный разгром. Сложно представить, что туринская команда, как парижане, развалится по ходу матча, фактически отдав сопернику путевку в следующую стадию.

"Ювентус" - одна из самых надежных в обороне команд Европы. "Старая синьора" выиграла все четыре гостевых матча нынешней Лиги чемпионов, в девяти матчах турнира пропустив всего два гола. В 32 матчах чемпионата Италии соперники поразили ворота "Ювентуса" всего 20 раз, причем ни разу туринцы не проиграли крупно, а более двух мячей пропустили лишь во встрече с "Дженоа" (1:3).

В последнем матче "Ювентус" в гостях победил аутсайдера итальянского чемпионата "Пескару" (2:0) благодаря второму подряд дублю Гонсало Игуаина. Во втором тайме получил травму и был заменен автор двух мячей в домашней игре с "Барселоной" Пауло Дибала, и его участие в предстоящем матче под вопросом, хотя сам аргентинец уверяет, что сыграть сможет, это подтвердил и главный тренер Массимилиано Аллегри.

С другой стороны, "Барселона" состоит в атаке из действительно гениальных игроков, которым не подвластна никакая статистика. И пусть в Турине защитникам "Ювентуса" удалось закрыть латиноамериканское атакующее трио Лионель Месси - Луис Суарес - Неймар, эти футболисты способны на чудо. Куда сложнее "Барселоне" будет не пропустить, иначе забивать в ворота Джанлуиджи Буффона придется уже нереальные пять мячей. В субботу "Барселона" провела домашний матч чемпионата Испании с клубом "Реал Сосьедад", победив 3:2 - легко поведя в счете благодаря дублю Месси, хозяева едва не упустили преимущество и с трудом удержали победу.

Луис Энрике верит в пять голов

На предматчевой пресс-конференции Аллегри отметил, что первый матч его команда уже вычеркнула из памяти - в Барселоне "Ювентус" будет выходить на поле с задачей победить. Таким образом, Аллегри намерен избежать ошибок своего коллеги из ПСЖ Унаи Эмери, который решил защищать преимущество в четыре мяча и не преуспел. При этом Аллегри отметил, что за неделю проблемы в обороне "Барселоны" никуда не делись, и это надо будет использовать.

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике говорил про ответный матч с парижанами и пытался зарядить уверенностью всех присутствовавших журналистов. "Нам надо забить четыре мяча. Но, учитывая, что один мы наверняка пропустим, придется забивать пять", - куражился Луис Энрике. Но при этом он заявил, что играть необходимо с холодной головой и очень спокойно, а также нашел момент для шутки: "Надеюсь, наши болельщики не уйдут со стадиона на 80-й минуте".

Матч "Барселона" - "Ювентус" пройдет на стадионе "Камп Ноу", начало - 21:45 мск. Главный арбитр - Бьерн Кейперс из Нидерландов. Пять лет назад этот арбитр обслуживал ответную встречу 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Миланом", которым руководил Аллегри, назначив в первом тайме два пенальти в ворота итальянцев, реализованные Месси. "Барселона" в итоге выиграла - 3:1, первая же игра в Милане завершилась нулевой ничьей.

В ожидании очередной голевой феерии

Во втором матче дня "Монако" принимает на домашней арене "Луи II" дортмундскую "Боруссию", которую неделю назад обыграл со счетом 3:2. Матч в Дортмунде был перенесен на сутки из-за взрыва, прозвучавшего около автобуса с футболистами "Боруссии", в результате чего травму руки получил испанский защитник Марк Бартра. Его очень не хватало "Боруссии": заменил испанца опытный Свен Бендер, но по амплуа он - полузащитник, и к тому же в нынешнем сезоне практически не играл из-за травм. В итоге Бендер провалил игру, забив мяч в собственные ворота.

Бартра не сыграет и в Монако. "Боруссии" необходимо не просто побеждать, но забивать как минимум два мяча, устроит команду из Германии победа с разницей в два мяча либо со счетом 4:3, 5:4 и т.д. Такие результаты неожиданностью не станут, учитывая атакующий футбол, который показывают оба клуба. "Боруссия" забила рекордный 21 мяч в групповой стадии и еще шесть - в плей-офф, "Монако" в каждом из трех матчей плей-офф поразил ворота соперников трижды. Четыре гола забил 18-летний нападающий Кильян Мбаппе, ставший открытием нынешнего турнира.

Однако игра "Монако" в обороне не отличается надежностью: в 1/8 финала подопечные Леонарду Жардима пропустили шесть мячей от английского "Манчестер Сити". Так что хозяева остаются фаворитами серии, но "Боруссию" не стоит сбрасывать со счетов. В составе "Монако" игру пропустит дисквалифицированный центральный полузащитник Фабиньо, зато отбыл штраф его коллега по амплуа Тьемуэ Бакаойко.

Главный арбитр матча "Монако" - "Боруссия" - Дамир Скомина из Словении.