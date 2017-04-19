"Торонто" сравнял счет в стартовой серии плей-офф НБА с "Милуоки"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Торонто" на своем паркете обыграл "Милуоки" со счетом 106:100 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо, набравший 24 очка. Среди баскетболистов "Торонто" больше всех очков в активе Демара Дерозана (23).

Счет в серии до четырех побед стал равный - 1-1.

Третья игра между командами пройдет на домашнем паркете "Милуоки" в ночь на субботу.