"Чикаго" победил "Бостон" и повел в стартовой серии плей-офф НБА со счетом 2-0

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Чикаго" выиграл в гостях у "Бостона" во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 111:97 в пользу "Чикаго".
Самыми результативными игроками матча стали Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд, набравшие в составе "Чикаго" по 22 очка. Самым результативным баскетболистом хозяев стал разыгрывающий Айзея Томас, набравший 20 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Чикаго".
Третья игра между командами пройдет на домашней арене "Чикаго" в ночь на субботу.