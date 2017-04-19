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Кривошапка и еще четыре легкоатлета РФ признали вину в нарушении антидопинговых правил

Спорт
19 апреля, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Также вину признали Анна Булгакова, Евгения Колодко, Вера Ганеева и Дмитрий Стародубцев
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Антонина Кривошапка

Антонина Кривошапка

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российская бегунья Антонина Кривошапка признала себя виновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Также вину признали легкоатлеты Анна Булгакова, Евгения Колодко, Вера Ганеева и Дмитрий Стародубцев.

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