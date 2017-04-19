Уйба: психологи ФМБА помогали российским спортсменам справиться с последствиями травли

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Уйба: психологи ФМБА помогали российским спортсменам справиться с последствиями травлиСпорт 19 апреля, 11:26
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Психологи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) оказывали помощь российским спортсменам в связи с травлей и предвзятым отношением на Олимпийских играх 2016 года, возникшим из-за допинг-скандала. Об этом на коллегии ФМБА заявил глава агентства Владимир Уйба.
"В ходе Олимпиады в Рио-де-Жанейро российские спортсмены особенно остро переживали события, направленные на отстранение спортсменов от участия в соревнованиях из-за отчета Ричарда Макларена. Травля и предвзятое отношение к нашим спортсменам имели факт воздействия. Психологи ФМБА работали с последствиями таких воздействий и помогали обрести веру в себя", - сказал он.
Уйба также сообщил, что в 2016 году с российскими спортсменами работали 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов.