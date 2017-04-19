Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уйба: психологи ФМБА помогали российским спортсменам справиться с последствиями травли

Спорт
19 апреля, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам главы агентства, на Играх-2016 атлеты остро переживали отстранение своих партнеров по команде из-за допинг-скандала
Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ФМБА Владимир Уйба

Глава ФМБА Владимир Уйба

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Психологи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) оказывали помощь российским спортсменам в связи с травлей и предвзятым отношением на Олимпийских играх 2016 года, возникшим из-за допинг-скандала. Об этом на коллегии ФМБА заявил глава агентства Владимир Уйба.

"В ходе Олимпиады в Рио-де-Жанейро российские спортсмены особенно остро переживали события, направленные на отстранение спортсменов от участия в соревнованиях из-за отчета Ричарда Макларена. Травля и предвзятое отношение к нашим спортсменам имели факт воздействия. Психологи ФМБА работали с последствиями таких воздействий и помогали обрести веру в себя", - сказал он.

Уйба также сообщил, что в 2016 году с российскими спортсменами работали 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: борьба на выборах президента будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну
2
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
3
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
4
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%
5
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
6
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
7
В СК сообщили о трех спасенных при крушении сухогруза в Черном море
Темы дня
Загрузка...
Реклама