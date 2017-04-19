Желающие сдать нормы ГТО будут проходить медосмотр

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Желающие сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) будут проходить медосмотр. Об этом говорится в заявлении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Согласно заявлению, Министерством здравоохранения и ФМБА России подготовлен стандарт медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, включающий систематический медицинский контроль с учетом вида спорта, этапа спортивной подготовки, который включен в утвержденный приказ Министерством юстиции "О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".