Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Желающие сдать нормы ГТО будут проходить медосмотр

Спорт
19 апреля, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Министерство здравоохранения и Федеральное медико-биологическое агентство подготовили стандарт медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку
Поделиться
Материал из 1 страницы
Сдача норм ГТО

Сдача норм ГТО

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Желающие сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) будут проходить медосмотр. Об этом говорится в заявлении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Согласно заявлению, Министерством здравоохранения и ФМБА России подготовлен стандарт медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, включающий систематический медицинский контроль с учетом вида спорта, этапа спортивной подготовки, который включен в утвержденный приказ Министерством юстиции "О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

СПЕЦПРОЕКТ
Готов к труду и обороне? Узнай свои нормативы
ТАСС предлагает вам рассчитать, какие нормы ГТО вы должны выполнить, чтобы получить знак отличия

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: борьба на выборах президента будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну
2
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
3
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
4
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%
5
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
6
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
7
В СК сообщили о трех спасенных при крушении сухогруза в Черном море
Темы дня
Загрузка...
Реклама