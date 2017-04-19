Начался последний этап продаж билетов на Кубок конфедераций - 2017

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Последний этап продаж билетов на матчи Кубка конфедераций 2017 года по футболу стартовал 19 апреля в 13:00 мск. Об этом сообщает пресс-служб Международной федерации футбола (ФИФА).

В продажу поступили билеты на все матчи, в том числе билеты для особой категории лиц для болельщиков с ограниченными возможностями и маломобильных групп. В ходе заключительного этапа, который продлится до 2 июля, билеты будут продаваться в порядке живой очереди и в режиме реального времени.

"Рекомендуем болельщикам, которые хотят приобрести билеты, сделать это сразу после открытия продаж, поскольку билеты отдельных категорий на те или иные матчи могут закончиться в любой момент, - говорится в сообщении. - В специальном разделе на сайте болельщики смогут проверить наличие билетов на интересующие их матчи".

Предварительная продажа билетов шла 8-17 ноября. Вслед за этим состоялся первый этап, который включил в себя продажу путем жеребьевки (1 декабря - 19 января) и путем живой очереди (1 марта - 5 апреля). Заключительный этап продлится до 2 июля.

Билеты, приобретенные на сайте начиная с 19 апреля, необходимо будет лично получить в билетных центрах ФИФА, которые будут работать во всех городах-организаторах. Билеты, приобретенные в ходе предыдущих этапов продаж, будут доставлены курьером, начиная с мая 2017 года. Эти билеты невозможно будет получить в центрах. Подробную информацию о доставке и получении билетов можно найти на сайте fifa.com/bilet.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018