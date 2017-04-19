Центр ФМБА по подготовке спортсменов к ОИ-2018 откроется во Владивостоке в 2017 году

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Многофункциональный центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) для подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года откроется во Владивостоке в 2017 году. Об этом журналистам заявил глава ФМБА Владимир Уйба.
"Мы понимаем, что нам делать при выступлении спортсменов в Азии, - сказал Уйба. - По каждому из спортсменов мы готовим программу с учетом индивидуальных особенностей, климата и так далее. У нас есть поручение президента подготовить центр адаптации во Владивостоке. Есть Дальневосточный медицинский центр, на его базе мы и создадим филиал".
"Запуск центра произойдет в 2017 году. А в 2018 году мы будем отрабатывать предстартовый период", - добавил глава ФМБА.
Олимпийские игры в 2018 году пройдут в южнокорейском Пхенчхане.