Мобильная фан-зона будет работать во время Кубка конфедераций - 2017

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Передвижная фан-зона для болельщиков будет работать во время Кубка конфедераций 2017 года в тех городах, которые не примут матчи турнира. Об этом в рамках международного футбольного конгресса сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. По словам Латыпова, сейчас ведутся переговоры с городами, через которые, возможно, пройдет фан-зона.

"Например, по стране идет автомобильный караван, приезжает мобильная фан-зона, разворачивается в течение 14 часов, болельщики смотрят сборную России, после чего следующие два дня фан-зона переезжает в следующий город", - сказал он.

"Данный проект получил поддержку вице-премьера России Виталия Леонтьевича Мутко. Этот проект позволяет организовать фан-зоны с максимальным охватом, без больших затрат", - добавил глава клуба болельщиков.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018