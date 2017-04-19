Мобильная фан-зона будет работать во время Кубка конфедераций - 2017

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МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Передвижная фан-зона для болельщиков будет работать во время Кубка конфедераций 2017 года в тех городах, которые не примут матчи турнира. Об этом в рамках международного футбольного конгресса сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. По словам Латыпова, сейчас ведутся переговоры с городами, через которые, возможно, пройдет фан-зона.
"Например, по стране идет автомобильный караван, приезжает мобильная фан-зона, разворачивается в течение 14 часов, болельщики смотрят сборную России, после чего следующие два дня фан-зона переезжает в следующий город", - сказал он.
"Данный проект получил поддержку вице-премьера России Виталия Леонтьевича Мутко. Этот проект позволяет организовать фан-зоны с максимальным охватом, без больших затрат", - добавил глава клуба болельщиков.
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