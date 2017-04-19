Геркус: "Локомотив" гордится своими футболистами, которые помогли пострадавшим в ДТП

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент московского "Локомотива" испытывает чувство восхищения и гордости по отношению к футболистам клуба, которые оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии 18 апреля. Об этом Геркус заявил журналистам.

Игроки "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, возвращаясь в Москву после матча 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (московская команда выиграла со счетом 3:0), на 168-м километре трассы М2 "Крым" заметили крупное ДТП с участием пяти автомобилей и остановились, чтобы помочь пострадавшим.

"Клуб гордится такими отзывчивыми и мужественными ребятами, которые увидели тяжелую ситуацию и не смогли пройти мимо. Их это характеризует как настоящих людей и профессионалов. Я могу только восхититься", - заявил Геркус.