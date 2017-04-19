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Геркус: "Локомотив" гордится своими футболистами, которые помогли пострадавшим в ДТП

Спорт
19 апреля, 16:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Ари и Джефферсон Фарфан, возвращаясь в Москву после матча тульского "Арсенала", заметили крупное ДТП с участием пяти автомобилей и остановились, чтобы помочь пострадавшим
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Ари (справа)

Ари (справа)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент московского "Локомотива" испытывает чувство восхищения и гордости по отношению к футболистам клуба, которые оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии 18 апреля. Об этом Геркус заявил журналистам.

Игроки "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, возвращаясь в Москву после матча 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (московская команда выиграла со счетом 3:0), на 168-м километре трассы М2 "Крым" заметили крупное ДТП с участием пяти автомобилей и остановились, чтобы помочь пострадавшим.

"Клуб гордится такими отзывчивыми и мужественными ребятами, которые увидели тяжелую ситуацию и не смогли пройти мимо. Их это характеризует как настоящих людей и профессионалов. Я могу только восхититься", - заявил Геркус.

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