Маршрут всероссийского полумарафона "ЗаБег" пройдет по историческому центру Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Маршрут всероссийского полумарафона "ЗаБег", который пройдет 21 мая одновременно в 10 городах России, в Санкт-Петербурге пройдет по историческому центру города со стартом и финишем на Дворцовой площади. Об этом рассказали в среду на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС организаторы забега.

"Наша задача - организовать марафон, от которого участники получат удовольствие. Мы долго разрабатывали маршрут, он будет проходить по самым красивым местам Петербурга, - сообщил директор полумарафона "ЗаБег" в Санкт-Петербурге Илья Дыбов. - Мы будем перекрывать центр, 21 мая в первой половине дня на автомобиле лучше не посещать центр города".

Для участников забега разработаны четыре варианта маршрута: на 3, 5, 10 и 21 км. Короткие дистанции пролегают вокруг Адмиралтейства, площади Труда и по Дворцовой набережной, длинные маршруты захватывают Васильевский остров и Петроградскую сторону, проходят через Благовещенский, Тучков и Троицкий мосты.

В забеге могут принять участие все желающие старше 10 лет, но после предварительной регистрации на сайте мероприятия. Организаторы приветствуют семейные и коллективные команды. Все бегуны получат футболки с символикой города, разведенным Дворцовым мостом, победители забегов на разные дистанции получат медали. Город, в котором участники забега добьются лучших показателей, получит кубок и статус беговой столицы России.

"Одна из основных идей марафона - выбрать беговую столицу, 10 городов будут бороться за этот статус, городу-победителю будет вручен кубок. Мы приглашаем всех принять участие в забеге, отстоять честь Санкт-Петербурга. У нас не просто спортивное мероприятие, а статусное - это возможность выступить за свой город, поддержать его", - сказал Дыбов. Он пояснил, что результаты города будут оцениваться из соотношения численности населения и количества участников забега с учетом времени прохождения дистанции.

Забег планируют поддержать известные спортсмены, медийные персоны. За Санкт-Петербург побежит заслуженный мастер спорта России, бывший вратарь ФК "Зенит" и сборной России Вячеслав Малафеев. "Это хорошее событие в рамках семейных традиций и корпоративного духа, если кто-то захочет пробежать компанией. Да и спорт надо в массы продвигать, поэтому я с удовольствием приму участие", - сказал он на пресс-конференции.