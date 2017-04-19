Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018 год

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, перенесен с 2017 на 2018 год. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое размещено на официальном сайте правовой информации.

"Слова "срок ввода в эксплуатацию - 2017 год" заменить словами "срок завершения строительно-монтажных работ - 2017 год, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год", - говорится в распоряжении.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Калининграде, Ростове-на-Дону и Волгограде.