Геркус: "Локомотив" попытается сохранить в команде футболиста Миранчука

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук доказывает, что он перспективный футболист, клуб попытается сохранить его. Об этом журналистам заявил президент столичного клуба Илья Геркус.

Как он сообщал ранее, "Локомотив" в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с казанским "Рубином" трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с казанским клубом. В январе полузащитник написал заявление об увольнении из "Локомотива", однако спустя месяц его отозвал. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца ноября этого года.

"Очень хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать, он молодой футболист, который должен работать вне зависимости от информации вокруг него. Прекрасно, что на нем это не сказалось, мы поддерживали и будем поддерживать его. Безусловно, мы попытаемся его сохранить", - сказал Геркус.

"Ни по одному футболисту нет никакой конкретики. По Семину (главному тренеру команды - прим. ТАСС) могу сказать то же самое. У нас напряженный график игр, поэтому не время для комментариев по этой теме", - добавил президент столичного клуба.

После 23 туров чемпионата России "Локомотив" набрал 34 очка и занимает пятое место.