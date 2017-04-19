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Геркус: "Локомотив" попытается сохранить в команде футболиста Миранчука

Спорт
19 апреля, 16:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до конца ноября этого года
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Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук доказывает, что он перспективный футболист, клуб попытается сохранить его. Об этом журналистам заявил президент столичного клуба Илья Геркус.

Как он сообщал ранее, "Локомотив" в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с казанским "Рубином" трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с казанским клубом. В январе полузащитник написал заявление об увольнении из "Локомотива", однако спустя месяц его отозвал. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца ноября этого года.

"Очень хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать, он молодой футболист, который должен работать вне зависимости от информации вокруг него. Прекрасно, что на нем это не сказалось, мы поддерживали и будем поддерживать его. Безусловно, мы попытаемся его сохранить", - сказал Геркус.

"Ни по одному футболисту нет никакой конкретики. По Семину (главному тренеру команды - прим. ТАСС) могу сказать то же самое. У нас напряженный график игр, поэтому не время для комментариев по этой теме", - добавил президент столичного клуба.

После 23 туров чемпионата России "Локомотив" набрал 34 очка и занимает пятое место.

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