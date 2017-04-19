Мутко: дополнительные средства на газон стадиона "Санкт-Петербург" не понадобятся

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Дополнительные средства на приведение в порядок газона стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") не понадобятся, все затраты на работы были заложены в эксплуатационную смету арены. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Могу заверить, что газон к Кубку конфедераций будет в идеальном состоянии. Нужно быть реалистами - в Санкт-Петербурге с его климатом сложно вырастить газон в апреле. Но там хорошие специалисты, и они приведут его в порядок. Дополнительных средств не потребуется, деньги прописаны в смете на эксплуатацию", - сказал Мутко.
Первый футбольный матч на новом стадионе состоится 22 апреля - "Зенит" сыграет с "Уралом" в рамках 24-го тура чемпионата России. Арена примет четыре игры Кубка конфедераций 2017 года, включая матч открытия и финал.