МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Темпы продаж билетов на Кубок конфедераций 2017 года не беспокоят Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом журналистам заявил глава билетного департамента Фальк Эллер.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что на данный момент продано около 211 тысяч билетов. Всего билетная программа рассчитана на 680 тысяч.

ТАСС/Ruptly

"ФИФА не обеспокоена темпами продажи билетов на Кубок конфедераций, поскольку, как я знаю, в России люди привыкли делать все в последний момент. Тем более люди не очень любят покупать билеты онлайн. Они хотят прийти в билетный центр, купить бумажный билет, подержать его в руках. Поэтому, уверен, все будет в порядке", - сказал Эллер.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.