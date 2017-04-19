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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Темпы продаж билетов на Кубок конфедераций 2017 года не беспокоят Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом журналистам заявил глава билетного департамента Фальк Эллер.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что на данный момент продано около 211 тысяч билетов. Всего билетная программа рассчитана на 680 тысяч.
"ФИФА не обеспокоена темпами продажи билетов на Кубок конфедераций, поскольку, как я знаю, в России люди привыкли делать все в последний момент. Тем более люди не очень любят покупать билеты онлайн. Они хотят прийти в билетный центр, купить бумажный билет, подержать его в руках. Поэтому, уверен, все будет в порядке", - сказал Эллер.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.