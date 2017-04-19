Футболист "Спартака" Маурисио может продолжить карьеру в "Зените" или "Ростове"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Маурисио, нынешний сезон проводящий в аренде из итальянского "Лацио", по окончании срока соглашения может перейти в "Ростов" или "Зенит". Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.

Согласно порталу Transfermarkt, контракт 28-летнего бразильца с "Лацио" действует до лета 2019 года. Ранее агент игрока Витор Гонсалвеш заявил, что "Спартак" будет иметь приоритет, если захочет выкупить защитника у итальянского клуба.

В текущем сезоне Маурисио провел девять матчей за "Спартак" в разных турнирах и забил один мяч.