Футболист "Спартака" Маурисио может продолжить карьеру в "Зените" или "Ростове"

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Маурисио, нынешний сезон проводящий в аренде из итальянского "Лацио", по окончании срока соглашения может перейти в "Ростов" или "Зенит". Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.
Согласно порталу Transfermarkt, контракт 28-летнего бразильца с "Лацио" действует до лета 2019 года. Ранее агент игрока Витор Гонсалвеш заявил, что "Спартак" будет иметь приоритет, если захочет выкупить защитника у итальянского клуба.
В текущем сезоне Маурисио провел девять матчей за "Спартак" в разных турнирах и забил один мяч.