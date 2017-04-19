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Хоккеист Проворов вошел в состав олимпийской сборной России на матчи против швейцарцев

Спорт
19 апреля, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Игры пройдут 21 и 22 апреля в Швейцарии
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Иван Проворов

Иван Проворов

© AP Photo/Chris Szagola

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов вошел в состав сборной России по хоккею на матчи Евровызова с командой Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Полностью состав выглядит следующим образом: вратари - Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов; защитники - Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Захар Арзамасцев, Игорь Ожиганов, Михаил Науменков, Андрей Миронов, Максим Чудинов, Проворов, Илья Любушкин; нападающие - Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Роман Любимов, Владислав Наместников.

Матчи пройдут 21 и 22 апреля в Швейцарии.

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