Агент: руководство "Зенита" не ставило ультиматумов перед Луческу

Кадыров: материалы в СМИ об убийствах мирных граждан являются провокацией и неправдойОбщество 19 апреля, 21:56
Футболист Алексей Еременко год спустя возобновил карьеру в клубе четвертой финской лигиСпорт 19 апреля, 21:28
Хоккеист "Баффало" Айкел сыграет за сборную США на чемпионате мираСпорт 19 апреля, 21:21
Фийон продолжил предвыборную кампанию несмотря на угрозы террористовМеждународная панорама 19 апреля, 21:18
Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $53 впервые с 4 апреля 2017 годаЭкономика и бизнес 19 апреля, 21:12
Россия 20 апреля вынесет на голосование ОЗХО предложение по ситуации в ИдлибеПолитика 19 апреля, 21:09
В ОЗХО подтвердили, что в Хан-Шейхуне был применен зарин или похожее на него веществоМеждународная панорама 19 апреля, 21:04
Как назначали внеочередные парламентские выборы в Великобритании. ДосьеБиографии и справки 19 апреля, 21:03
Агент: руководство "Зенита" не ставило ультиматумов перед ЛуческуСпорт 19 апреля, 20:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Руководство санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" не ставило никаких ультиматумов перед главным тренером команды Мирчей Луческу. Об этом изданию Ziare заявил агент румынского тренера Аркадий Запорожану.
В воскресенье "Зенит" проиграл в Москве лидеру чемпионата России "Спартаку" (1:2), после чего отставание от первой строчки составило 11 очков.
"Руководство "Зенита" не ставило каких-либо ультиматумов Луческу, в клубе доверяют тренеру. Команда сейчас сосредоточена на попадании в Лигу чемпионов, однако и борьба за первое место еще не закончена. "Спартаку" предстоит сыграть с "Ростовом" и ЦСКА, в этих играх многое может определиться", - сказал Запорожану.
Агент подчеркнул, что у Луческу нет серьезных конфликтов с игроками "Зенита". "В России есть определенные люди, заинтересованные в распространении подобной информации. Да, внутри коллектива есть небольшая напряженность, но подобное происходит в любом виде спорта", - отметил он.
Луческу возглавил "Зенит" летом 2016 года, соглашение с 71-летним специалистом подписано по схеме "2+1".