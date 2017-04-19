Агент: руководство "Зенита" не ставило ультиматумов перед Луческу

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Руководство санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" не ставило никаких ультиматумов перед главным тренером команды Мирчей Луческу. Об этом изданию Ziare заявил агент румынского тренера Аркадий Запорожану.

В воскресенье "Зенит" проиграл в Москве лидеру чемпионата России "Спартаку" (1:2), после чего отставание от первой строчки составило 11 очков.

"Руководство "Зенита" не ставило каких-либо ультиматумов Луческу, в клубе доверяют тренеру. Команда сейчас сосредоточена на попадании в Лигу чемпионов, однако и борьба за первое место еще не закончена. "Спартаку" предстоит сыграть с "Ростовом" и ЦСКА, в этих играх многое может определиться", - сказал Запорожану.

Агент подчеркнул, что у Луческу нет серьезных конфликтов с игроками "Зенита". "В России есть определенные люди, заинтересованные в распространении подобной информации. Да, внутри коллектива есть небольшая напряженность, но подобное происходит в любом виде спорта", - отметил он.

Луческу возглавил "Зенит" летом 2016 года, соглашение с 71-летним специалистом подписано по схеме "2+1".