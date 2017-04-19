Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агент: руководство "Зенита" не ставило ультиматумов перед Луческу

Спорт
19 апреля, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам Аркадия Запорожану, у тренера нет серьезных конфликтов с футболистами петербургского клуба
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Евгений Асмолов /ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Руководство санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" не ставило никаких ультиматумов перед главным тренером команды Мирчей Луческу. Об этом изданию Ziare заявил агент румынского тренера Аркадий Запорожану.

В воскресенье "Зенит" проиграл в Москве лидеру чемпионата России "Спартаку" (1:2), после чего отставание от первой строчки составило 11 очков.

"Руководство "Зенита" не ставило каких-либо ультиматумов Луческу, в клубе доверяют тренеру. Команда сейчас сосредоточена на попадании в Лигу чемпионов, однако и борьба за первое место еще не закончена. "Спартаку" предстоит сыграть с "Ростовом" и ЦСКА, в этих играх многое может определиться", - сказал Запорожану.

Агент подчеркнул, что у Луческу нет серьезных конфликтов с игроками "Зенита". "В России есть определенные люди, заинтересованные в распространении подобной информации. Да, внутри коллектива есть небольшая напряженность, но подобное происходит в любом виде спорта", - отметил он.

Луческу возглавил "Зенит" летом 2016 года, соглашение с 71-летним специалистом подписано по схеме "2+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
2
В ОЗХО подтвердили, что в Хан-Шейхуне был применен зарин или похожее на него вещество
3
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
4
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
5
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
6
The Financial Times оценила бурный рост в российском сельском хозяйстве
7
Юлия Самойлова не выступит на концерте в храме Христа Спасителя
Темы дня
Загрузка...
Реклама