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Хоккеист "Баффало" Айкел сыграет за сборную США на чемпионате мира

Спорт
19 апреля, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Форвард стал лучшим бомбардиром "Баффало" по итогам прошедшего регулярного чемпионата НХЛ
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Джек Айкел

Джек Айкел

©  EPA/ARMANDO BABANI

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Джек Айкел вошел в состав сборной США на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

В регулярном чемпионате НХЛ 20-летний Айкел провел 61 матч и набрал 57 (24 шайб + 33 передачи) очков и стал лучшим бомбардиром "Баффало".

Ранее был объявлен предварительный состав сборной США, в которой вошли 15 игроков. В их числе пять хоккеистов, которые наряду с Айкелом стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2015 года, - вратарь Коннор Хеллебак, защитник Коннор Мерфи, форварды Дилан Ларкин, Андерс Ли и Брок Нельсон. Главным тренером сборной США на предстоящем турнире будет Джефф Блэшилл, возглавляющий "Детройт".

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная США выступит в одной группе с командой России, очная встреча состоится 16 мая.

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