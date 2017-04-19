Хоккеист "Баффало" Айкел сыграет за сборную США на чемпионате мира

Кадыров: материалы в СМИ об убийствах мирных граждан являются провокацией и неправдойОбщество 19 апреля, 21:56
Футболист Алексей Еременко год спустя возобновил карьеру в клубе четвертой финской лигиСпорт 19 апреля, 21:28
Хоккеист "Баффало" Айкел сыграет за сборную США на чемпионате мираСпорт 19 апреля, 21:21
Фийон продолжил предвыборную кампанию несмотря на угрозы террористовМеждународная панорама 19 апреля, 21:18
Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $53 впервые с 4 апреля 2017 годаЭкономика и бизнес 19 апреля, 21:12
Россия 20 апреля вынесет на голосование ОЗХО предложение по ситуации в ИдлибеПолитика 19 апреля, 21:09
В ОЗХО подтвердили, что в Хан-Шейхуне был применен зарин или похожее на него веществоМеждународная панорама 19 апреля, 21:04
Как назначали внеочередные парламентские выборы в Великобритании. ДосьеБиографии и справки 19 апреля, 21:03
Агент: руководство "Зенита" не ставило ультиматумов перед ЛуческуСпорт 19 апреля, 20:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Джек Айкел вошел в состав сборной США на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.
В регулярном чемпионате НХЛ 20-летний Айкел провел 61 матч и набрал 57 (24 шайб + 33 передачи) очков и стал лучшим бомбардиром "Баффало".
Ранее был объявлен предварительный состав сборной США, в которой вошли 15 игроков. В их числе пять хоккеистов, которые наряду с Айкелом стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2015 года, - вратарь Коннор Хеллебак, защитник Коннор Мерфи, форварды Дилан Ларкин, Андерс Ли и Брок Нельсон. Главным тренером сборной США на предстоящем турнире будет Джефф Блэшилл, возглавляющий "Детройт".
Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная США выступит в одной группе с командой России, очная встреча состоится 16 мая.