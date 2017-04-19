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Российские гимнасты Далалоян и Игнатьев выступят в финале многоборья на ЧЕ в Румынии

Спорт
19 апреля, 22:29 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Спортсмены заняли в квалификационном турнире второе и шестое места соответственно
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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 19 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские гимнасты Артур Далалоян и Никита Игнатьев обеспечили себе право бороться за медали в личном многоборье по итогам квалификационного турнира чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который стартовал в среду в румынском Клуже-Напоке. Финал соревнований состоится в пятницу, 21 апреля.

Победитель чемпионата России - 2017 в личном многоборье Далалоян в квалификации занял второе место, набрав после выступления на всех шести снарядах 85,198 балла, первым был олимпийский чемпион украинец Олег Верняев (85,966), третье место занял британец Джеймс Холл (84,473). Игнатьев вышел в финал с шестого места (82,498). Всего в финале личного многоборья выступит 24 гимнаста (не больше двух представителей от одной страны).

В субботу и воскресенье также будут разыграны награды в упражнениях на отдельных снарядах. Обладатель серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр - 2016 Давид Белявский выступит в финалах на коне, брусьях и перекладине, Дмитрий Ланкин поборется за медали на кольцах и вольных упражнениях, Артур Далалоян - в опорном прыжке, серебряный призер Игр-2016 в командном турнире Никита Нагорный выступит в финале на брусьях.

В четверг пройдет квалификационный турнир гимнасток. Чемпионат Европы завершится 23 апреля.

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