"Олимпиакос" обыграл "Анадолу Эфес" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Греческий "Олимпиакос" одержал победу над турецким "Анадолу Эфес" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 87:72.
Самым результативным игроком встречи стал форвард турецкой команды Тайлер Ханикатт, набравший 17 очков.
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Олимпиакоса". Следующий матч серии пройдет 21 апреля в Греции.