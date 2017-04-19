"Олимпиакос" обыграл "Анадолу Эфес" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Греческий "Олимпиакос" одержал победу над турецким "Анадолу Эфес" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 87:72.

Самым результативным игроком встречи стал форвард турецкой команды Тайлер Ханикатт, набравший 17 очков.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Олимпиакоса". Следующий матч серии пройдет 21 апреля в Греции.