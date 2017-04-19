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"Олимпиакос" обыграл "Анадолу Эфес" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

Спорт
19 апреля, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 87:72, счет в серии стал 1-0
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Греческий "Олимпиакос" одержал победу над турецким "Анадолу Эфес" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 87:72.

Самым результативным игроком встречи стал форвард турецкой команды Тайлер Ханикатт, набравший 17 очков.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Олимпиакоса". Следующий матч серии пройдет 21 апреля в Греции.

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