"Монако" обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако", представляющий Францию, дома одержал победу над немецкой "Боруссией" из Дортмунда со счетом 3:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (3-я минута), Радамель Фалькао (17), для которого эта игра стала 50-й в еврокубках, и Валер Жермен (81). У проигравших отличился Марко Ройс (48).
18-летний Мбаппе стал самым молодым футболистом, забившим пять мячей в Лиге чемпионов. "Боруссия" провела свой 100-й матч в Лиге чемпионов.
Первая встреча команд, прошедшая в Дортмунде, также завершилась победой "Монако" - 3:2.
Соперник команды по полуфиналу турнира определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу.