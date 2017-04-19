"Монако" обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако", представляющий Францию, дома одержал победу над немецкой "Боруссией" из Дортмунда со счетом 3:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (3-я минута), Радамель Фалькао (17), для которого эта игра стала 50-й в еврокубках, и Валер Жермен (81). У проигравших отличился Марко Ройс (48).

18-летний Мбаппе стал самым молодым футболистом, забившим пять мячей в Лиге чемпионов. "Боруссия" провела свой 100-й матч в Лиге чемпионов.

Первая встреча команд, прошедшая в Дортмунде, также завершилась победой "Монако" - 3:2.

Соперник команды по полуфиналу турнира определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу.