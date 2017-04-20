"Хьюстон" обыграл "Оклахому" во втором матче стартового раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Хьюстон" выиграл на своей площадке у "Оклахомы" во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 115:111.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Оклахомы" Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл. На его счету 51 очко, 13 передач и 10 подборов. Лидер хозяев Джеймс Харден набрал 35 очков, отдал 8 передач и совершил 4 подбора.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Хьюстона".

Третья игра между командами пройдет на домашнем паркете "Оклахомы" в ночь на воскресенье.

Ранее "Вашингтон" обыграл "Атланту" на своей площадке со счетом 109:101 и удвоил преимущество в серии первого раунда - 2-0. Самым результативным игроком матча стал игрок "Вашингтона" Джон Уолл, набравший 32 очка.