Агент: игрок "Айлендерс" Грабовский восстановится к следующему сезону НХЛ

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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Белорусский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Михаил Грабовский должен восстановиться к следующему сезону. Такое мнение ТАСС высказал агент игрока Гари Гринстин.
Хоккеист полностью пропустил текущий сезон из-за травмы головы.
"Будем рассчитывать на следующий сезон. Он активно восстанавливается, наблюдается у докторов. Сейчас Грабовский находится в Минске и готовится к сезону. Он настроен позитивно", - сказал Гринстин.
33-летний Грабовский является самым результативным белорусским хоккеистом в НХЛ. В 534 матчах он набрал 296 очков (125 шайб + 171 передача). Четыре раза признавался лучшим хоккеистом Белоруссии (2009, 2011, 2013, 2014 гг.).