Красноярск во втором полугодии планирует подать заявку на проведение ЧМ по бенди

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Красноярск во втором полугодии этого года может подать заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил генеральный директор исполнительной дирекции Всемирной зимней Универсиады 2019 года Максим Уразов.

"Сейчас пока мы не форсируем события, смотрим на темпы строительства нового ледового стадиона по хоккею с мячом, а темпы хорошие, и ждем нового заявочного периода. Думаю, во втором полугодии мы сможем подать заявку на проведение чемпионата", - сказал Уразов.

Ранее Уразов сообщал, что Красноярск готов претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом в период с 2020 по 2022 год. Также Красноярск рассматривает возможность подачи заявки на проведение молодежного первенства мира по хоккею и Юношеских олимпийских игр в 2024 или 2028 году.

В ноябре 2018 года в Красноярске будет построен крытый ледовый стадион для хоккея с мячом. Арена рассчитана на 5 тыс. зрителей. Строительство стадиона ведется в рамках подготовки Красноярска к Всемирной зимней Универсиаде.

Красноярский экономический форум стартует в четверг и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025 гг.". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.