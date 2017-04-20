Футболисты "Рубина" оплатят билеты болельщикам клуба, пришедшим на матч с "Тереком"

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" оплатят болельщикам клуба билеты на домашний матч 25-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Тереком". Об этом сообщил вратарь казанской команды Сергей Рыжиков, которого цитирует пресс-служба клуба.
"Мы решили всей командой, что оплатим билет каждому болельщику, пришедшему на матч с "Тереком", - сказал Рыжиков.
"Рубин" не может одержать победу в последних шести матчах с учетом Кубка России. По итогам 23 туров команда с 28 очками занимает 11-е место в чемпионате России.