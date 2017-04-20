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Футболисты "Рубина" оплатят билеты болельщикам клуба, пришедшим на матч с "Тереком"

Спорт
20 апреля, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
"Рубин" не может победить в последних шести играх
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" оплатят болельщикам клуба билеты на домашний матч 25-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Тереком". Об этом сообщил вратарь казанской команды Сергей Рыжиков, которого цитирует пресс-служба клуба.

"Мы решили всей командой, что оплатим билет каждому болельщику, пришедшему на матч с "Тереком", - сказал Рыжиков.

"Рубин" не может одержать победу в последних шести матчах с учетом Кубка России. По итогам 23 туров команда с 28 очками занимает 11-е место в чемпионате России.

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