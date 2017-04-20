Mirror: китайский клуб предложил футболисту "Челси" Косте рекордные €40 млн в год

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб "Тянцзинь Цюаньцзянь" предложил нападающему сборной Испании и английского "Челси" Диего Косте зарплату в размере €40 млн в год. Об этом сообщает британское издание Mirror.
Ранее "Тянцзинь Цюаньцзянь" предложил "Челси" за форварда €107 млн, но получил отказ. Если переход состоится, 28-летний Коста станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом является аргентинский форвард Карлос Тевес. 33-летний нападающий перешел из аргентинского клуба "Бока Хуниорс" в китайский "Шанхай Шеньхуа" в декабре 2016 года. Зарплата нападающего составляет €37,5 млн в год.