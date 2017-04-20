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Главный тренер клуба НХЛ "Баффало" Байлсма отправлен в отставку

Спорт
20 апреля, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Также покинул свой пост генменеджер клуба Тим Мюррей
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Дэн Байлсма

Дэн Байлсма

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Дэн Байлсма отправлен в отставку, также свой пост покинул генеральный менеджер клуба Тим Мюррей. Об этом сообщат пресс-служба команды.

"Мюррей и Байлсма освобождены от своих обязанностей", - говорится в сообщении.

По итогам сезона "Баффало" занял 15-е место в таблице Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф НХЛ.

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