Главный тренер клуба НХЛ "Баффало" Байлсма отправлен в отставку

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Дэн Байлсма отправлен в отставку, также свой пост покинул генеральный менеджер клуба Тим Мюррей. Об этом сообщат пресс-служба команды.
"Мюррей и Байлсма освобождены от своих обязанностей", - говорится в сообщении.
По итогам сезона "Баффало" занял 15-е место в таблице Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф НХЛ.