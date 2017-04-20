Главный тренер клуба НХЛ "Баффало" Байлсма отправлен в отставку

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Дэн Байлсма отправлен в отставку, также свой пост покинул генеральный менеджер клуба Тим Мюррей. Об этом сообщат пресс-служба команды.

"Мюррей и Байлсма освобождены от своих обязанностей", - говорится в сообщении.

По итогам сезона "Баффало" занял 15-е место в таблице Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф НХЛ.