Клуб НХЛ "Нью-Джерси" объявил о подписании контракта с защитником "Спартака" Дыбленко

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Ярослав Дыбленко подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщается на сайте лиги.

В минувшем сезоне Дыбленко провел за "Спартак" 51 матч, в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Текущий контракт 23-летнего защитника истекает 30 апреля.

По итогам регулярного сезона "Спартак" занял 13-е место в Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.