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Клуб НХЛ "Нью-Джерси" объявил о подписании контракта с защитником "Спартака" Дыбленко

Спорт
20 апреля, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
23-летний защитник подписал двухлетнее соглашение
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Ярослав Дыбленко (слева)

Ярослав Дыбленко (слева)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Ярослав Дыбленко подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщается на сайте лиги.

В минувшем сезоне Дыбленко провел за "Спартак" 51 матч, в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Текущий контракт 23-летнего защитника истекает 30 апреля.

По итогам регулярного сезона "Спартак" занял 13-е место в Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.

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