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Парк Кубка конфедераций - 2017 откроется во всех городах-организаторах турнира

Спорт
20 апреля, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В Москве парк откроется 29-30 апреля в "Музеоне", почетным гостем станет знаменитый французский защитник Марсель Десайи
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Марсель Десайи

Марсель Десайи

© EPA/ENNIO LEANZA

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Парк Кубка конфедераций 2017 года по футболу откроется в городах-организаторах турнира - Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

В Москве парк откроется 29-30 апреля в парке искусств "Музеон".

"Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа. Встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице. Почетным гостем парка 29 и 30 апреля станет легендарный защитник, чемпион мира в составе сборной Франции Марсель Десайи", - говорится в сообщении.

Гости парка также смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом турнира - волком Забивакой. Также у всех желающих будет возможность узнать, как можно приобрести билеты на матчи турнира на сайте соревнований, в этом им помогут волонтеры Кубка конфедераций. "Одним из главных украшений парка станет трофей победителей Кубка конфедераций, с ним также смогут познакомиться и сфотографироваться все желающие", - сообщает пресс-служба оргкомитета "Россия-2018".

После Москвы парк Кубка конфедераций порадует жителей и гостей Сочи (6-7 мая), Казани (13-14 мая) и Санкт- Петербурга (20-21 мая). Почетными гостями парка в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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