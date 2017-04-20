Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдо

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро в весовой категории до 52 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене "Торвар".
В финальном поединке россиянка уступила Майлинде Кельменди из Косово. Бронзу завоевали Джоана Рамос из Португалии и швейцарка Эвелина Чопп.
Чемпионат Европы завершится 23 апреля.