Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдо

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро в весовой категории до 52 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене "Торвар".

В финальном поединке россиянка уступила Майлинде Кельменди из Косово. Бронзу завоевали Джоана Рамос из Португалии и швейцарка Эвелина Чопп.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.